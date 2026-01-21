شتاء براج يهدد طموحات برشلونة

يخوض فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم اختبارًا مهمًا خارج الديار عندما يواجه سلافيا براج التشيكي، الأربعاء وسط أجواء شتوية قاسية، لحساب الجولة السابعة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين إذا ما أراد الحفاظ على آماله في التأهل لثمن النهائي مباشرة ضمن الثمانية الأوائل.

وكان الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة والإسباني أليخاندور بالدي الظهير الأيمن أشارا في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إلى الأجواء الباردة جدًا في براج، إذ تبلغ درجات الحرارة ما دون الصفر، إلا أنهما أكدا أنها لن تكون عذرًا لهم.

ويحتل برشلونة المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن المركز الثامن، ويحتاج للفوز قبل ختام مشواره بمواجهة كوبنهاجن، من أجل الاقتراب بقوة من التأهل المباشر.

ويدخل برشلونة المباراة بعد صدمة محلية بالخسارة أمام ريال سوسيداد الأحد 1ـ2 ما قلص الفارق مع ريال مدريد في صدارة الدور الإسباني إلى نقطة واحدة فقط، وسط استمرار معاناة دفاعية واضحة رغم القوة الهجومية الكبيرة.

أما سلافيا براج، فيعيش موسمًا أوروبيًا صعبًا للغاية، حيث لم يحقق أي فوز في ست مباريات، ويحتل المركز الـ33 بثلاث نقاط. كما لم يخض أي مباراة رسمية منذ أكثر من شهر، بسبب العطلة الشتوية، ما يضع علامات استفهام حول جاهزيته.

ورغم امتلاك الفريق التشيكي بعض الأسماء المميزة مثل لوكاش بروفود ومويمير خيتيل، فإن الأرقام والتاريخ يصبان في مصلحة برشلونة، الذي لم يخسر أمام الفرق التشيكية في آخر ثماني مواجهات بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويفتقد برشلونة خدمات الجناح لامين يامال للإيقاف، إلى جانب غياب جافي والدنماركي أندريس كريستنسن للإصابة، مع شكوك حول جاهزية البرازيلي رافينيا، بينما قد يحصل فيران توريس على فرصة أساسية في الخط الأمامي.

الفريقان التقيا في دور المجوعات موسم 2019-2020، وفاز برشلونة في الجولة الثالثة 2-1 في براج وتعادلا 0-0 إيابًا بالجولة الرابعة.

ولم يخسر برشلونة في ثماني مباريات له ضد فرق تشيكية بدوري الأبطال «7 انتصارات وتعادل واحد»، وكان آخرها فوزه على فيكتوريا بلزن 5-1 على ملعبه و4-2 بدور المجموعات موسم 2022-2023.

وحقق الفريق، المتوج بخمسة ألقاب في البطولة، الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في التشيك، مسجلاً 12 هدفًا، بعد فوز واحد وثلاثة أهداف في زياراته الأربع الأولى «تعادل وخسارتين».

أما سلافيا، الذي يشارك للمرة الثالثة، فبعد تعادله 0-0 مع أتلتيك بلباو الإسباني في براج في الجولة الخامسة ، لم يفز إلا في مباراتين من أصل 16 مباراة ضد الفرق الإسبانية «7 تعادلات و7 هزائم» وكان انتصاره على إشبيلية 4-3 في الوقت الإضافي على ملعبه في مباراة الإياب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2018/19 هو الوحيد في دور الـ12 «6 تعادلات و5 هزائم».