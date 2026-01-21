ماذا طلب توني بعد «هاتريك» الخليج؟

أبدى الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سعادته بقيادة فريقة إلى قلب النتيجة وتحقيق فوز مهم على الخليج 4ـ1، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وقال توني في تصريح خاص لـ«الرياضية»: «خضنا مباراة جيدة، صحيح أن البداية لم تكن أفضل، لكن استطعنا أن ننهي المباراة بشكل رائع في النهاية وحققنا النقاط الثلاث».

وأضاف: «نأمل أن تبقى الجماهير في دعمنا من خلال الوقوف إلى جانبنا، من أجل عمل مميز للمنافسة على لقب الدوري الموسم الجاري».

واستطاع توني إحراز الـ«هاتريك» التاسع في مسيرته، والثالث بقميص «أخضر جدة»، خلال الفوز على الخليج، وأحرز الأهداف الثلاثة في ظرف 18 دقيقة من المباراة التي احتضنها ملعب «الإنماء» في جدة.

وتوالت أهدافه في الدقائق 59 و67 و77 ليقلب تأخر الأهلي إلى تقدّم، قبل إضافة زميله المدافع ريان حامد الهدف الرابع للفريق خلال الأنفاس الأخيرة من اللقاء.