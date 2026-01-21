الثقيل لـ «الرياضية»: انتظروني في مفاريد الشقح والحمر

أعلن الدكتور فهد الثقيل، مالك منقية «نوادر الثقيل» مشاركته في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن بنسخته الثالثة التي تنطلق، الجمعة المقبل، في ميدان الجنادرية شرق مدينة الرياض.

وقال الثقيل لـ «الرياضية»: «المشاركة في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي، وأنا حريص كل الحرص على المشاركة في هذا الحدث الكبير والفرديات جاهزة وـ إن شاء الله ـ نواصل حصد الإنجازات في نوادر الثقيل».

وأضاف: «حاضرون في مهرجان الملك بلوني «الشقح والحمر» من خلال فرديتين في تحدي المفاريد والحمد لله منقية «نوادر الثقيل» نجحت في الحصول على المركز الثاني بسيف الملك شقح، والمركز الثالث في شوط «الرؤية» بمهرجان الملك عبد العزيز في الصياهد الشهر الماضي».

وتنطلق منافسات النسخة الثالثة من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، الجمعة المقبل، وتستمر 10 أيام، بجوائز مالية تتجاوز 75 مليون ريال.

وتشهد النسخة الثالثة من الحدث الكبير تنظيم 225 شوطًا على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في الرياض، العاصمة السعودية، بمشاركة 5 فئات معتمد مشاركتها، إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري «للسيدات والرجال»، وأشواط «المزاين»، ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وبلغ مجموع الجوائز المالية الإجمالي للأشواط العامة، المفتوح وسباق الهجانة مبلغ 35.9 مليون ريال، وأشواط الكؤوس والرموز 36.4 مليون ريال، وجوائز أشواط المزاين 2.7 مليون ريال. وخصَّصت اللجنة المنظمة لجميع أشواط فئة «الحقايق» 16.18 مليون ريال، فئة «اللقايا» 14.3 مليون ريال، فئة «الجذاع» 12.916 مليون ريال، فئة «الثنايا» 10.284 مليون ريال، فئة «حيل وزمول» 17.68 مليون ريال، سباق الهجانة للرجال 564 ألف ريال، سباق الهجانة للسيدات 376 ألف ريال، إضافة إلى مجموع أشواط المزاين البالغة 2.7 مليون ريال، وتتضمن قائمة الجوائز توزيع 36 كأسًا للملاك والمضمرين، إضافة إلى 4 رموز «سيف وبندق» للملاك أبطال الأشواط الختامية في المهرجان.

الجدير ذكره أنَّ أغلى جائزة مالية في المهرجان تبلغ 2.5 مليون ريال، مخصصة للمالك الفائز بشوط «حيل ـ مفتوح»، و«حيل ـ عام» في اليوم الختامي.