مصدر اتحادي لـ«الرياضية»: عدم تحقيق الكفاءة المالية إخفاق

أعرب مصدر مسؤول في إدارة شركة نادي الاتحاد عن استغرابه الشديد مما يتم تداوله أخيرًا بشأن عدم أو صعوبة استخراج النادي لشهادة الكفاءة المالية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر في حديثه لـ «الرياضية»، أن شهادة الكفاءة المالية تُعد من الأساسيات في عمل الشركات الرياضية حاليًا، مشيرًا إلى أن عدم تحقيق أي نادٍ لها يُعد إخفاقًا واضحًا، كون الأندية المملوكة للشركات تقوم في الأساس على الحوكمة والالتزام الكامل بالمتطلبات المالية، من موازنات والتزامات وتنظيم مالي شامل.

وأضاف: «في نادي الاتحاد لا نعلن عن حصولنا على شهادة الكفاءة المالية، لأنها ليست إنجازًا بحد ذاتها، بل متطلب أساسي من متطلبات العمل المؤسسي».

واختتم المصدر حديثه أن استخراج شهادة الكفاءة المالية كان يُعد إنجازًا في السابق، عندما كانت الأندية تُدار بأسلوب فردي، أما اليوم ومع تحولها إلى شركات احترافية، فإن الالتزام المالي والحوكمة يُعدان أمرًا بديهيًا لا يستدعي الاحتفاء.