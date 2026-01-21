أمم إفريقيا.. «كاف» يعلن التشكيلة المثالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي نظمت في المغرب، بحسب بيان نشره، الأربعاء.

وجاء الثنائي المغربي ياسين بونو حارس فريق الهلال الأول، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر على رأس التشكيلة.

وسيطر نجوم 3 منتخبات فقط على التشكيلة المثالية وهي منتخبات السنغال، المغرب ونيجيريا، حيث حضر رباعي سنغالي ورباعي مغربي وثلاثة من نيجيريا.

وجاءت التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا 2025 في حراسة المرمى: ياسين بونو «المغرب» وفي خط الدفاع: كالفين باسي «نيجيريا»، موسى نياكاتي «السنغال»، أشرف حكيمي «المغرب»، نصير مزراوي «المغرب».

أما خط الوسط إدريسا جاي «السنغال»، أديمولا لوكمان «نيجيريا»، باب جاي «السنغال»، وفي الهجوم: براهيم دياز «المغرب»، فيكتور أوسيمين «نيجيريا»، ساديو ماني «السنغال».

ونجحت السنغال في خطف اللقب من أمام المغرب بعد الانتصار في المباراة النهائية بنتيجة 1ـ0.