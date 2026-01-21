العلا يخطف آدم من التعاون

وقَّعت إدارة نادي العلا «درجة أولى» عقدًا احترافيًّا مع عبد الفتاح آدم، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، لمدة عامين ونصف العام، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة التي تجيز له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تبقى في عقد آدم مع فريقه التعاون حتى نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أنَّ آدم «31 عامًا» بدأ مسيرته مع نادي الجيل في 2014، ثم تنقَّل بين أندية الحزم، التعاون، النصر، الرائد، وأبها، ليعود مجدَّدًا إلى التعاون في 2023.

وفي الموسم الجاري، خاض آدم 12 مباراة مع «سكري القصيم»، لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف، فيما صنع تمريرةً حاسمةً واحدةً، وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وينافس العلا الموسم الجاري في منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويحتل المرتبة الخامسة برصيد 31 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر أبها بفارق 11 نقطة، ويصعد ثلاثة فرق من دوري يلو إلى دوري روشن السعودي، مع نهاية الدوري 13 مايو المقبل.