البلوي يضبط النهائي الآسيوي

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقمًا تحكيميًا سعوديًا، لتولي قيادة نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تجمع اليابان والصين، وتُجرى السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

واختار الاتحاد القاري صافرة فيصل البلوي لضبط النهائي، كحكم ساحة، وبمساعدة كل من فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل، على أن يتولى غرفة الـ«var» عبد الله الشهري ويساعده السنغافوري محمد تقي.

وتغلبت اليابان على كوريا الجنوبية 3ـ1، فيما ضمنت الصين التأهل بعد الفوز على فيتنام 3ـ0.