السنغال.. الأراضي والملايين تنهال على الأبطال

أعلن باسيرو ​ديوماي فاي، رئيس السنغال، عن مكافآت تزيد على 130 ألف دولار، إضافة إلى قطع من الأراضي الساحلية لكل فرد في المنتخب الأول لكرة القدم، بعد فوزهم بكأس الأمم الإفريقية، الأحد الماضي، على حساب المغرب.

وتحدث فاي خلال حفل نظم في داكار العاصمة السنغالية، إذ خرج الآلاف من المشجعين المبتهجين إلى الشوارع للترحيب بـ«أسود التيرانجا» العائدين باللقب.

وفي وقت سابق، استقل لاعبو السنغال حافلة كُتب عليها «أبطال إفريقيا» على طول كورنيش داكار باتجاه القصر الرئاسي.

ويبلغ إجمالي المكافآت 75 مليون فرنك إفريقي «134892.09 دولار» لكل لاعب من لاعبي المنتخب البالغ عددهم 28 لاعبًا، أي ما ⁠مجموعه 2.1 مليار فرنك إفريقي أو 3.7 مليون دولار،. كما سيحصل اللاعبون على قطع أراض ‌مساحتها 1500 متر مربع لكل منهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ‍قال فاي «إن أعضاء الاتحاد السنغالي ‍لكرة القدم سيحصلون على 50 مليون فرنك إفريقي وقطعة أرض بمساحة 1000 ‍متر مربع، بينما سيحصل أعضاء البعثة السنغالية إلى المغرب على 20 مليون فرنك إفريقي وقطعة أرض بمساحة 500 متر مربع».

وأضاف أن موظفي وزارة الرياضة سيحصلون على مكافآت تبلغ 305 ملايين فرنك إفريقي.

وتأتي هذه التعهدات في وقت يعاني فيه ​السنغال من ديون قال صندوق النقد الدولي إنها تصل إلى 132 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، بعد ⁠أن كشفت القيادة الحالية عن ديون بمليارات لم تبلغ عنها الإدارة السابقة.

وجمّد الصندوق برنامج إقراض بقيمة 1.8 مليار دولار بسبب الجدل حول الديون، ما أجبر السنغال على الاعتماد بشكل كبير على مزادات الديون الإقليمية لتلبية احتياجاتها التمويلية.

وكان منتخب السنغال فاز بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في 2021 بتغلبه على مصر في النهائي، وفي ذلك الوقت، مُنح اللاعبون مكافآت بقيمة 50 مليون فرنك إفريقي وقطع أراض مساحتها 200 متر مربع.