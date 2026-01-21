إنزاجي: صفقات الهلال أسعدتني.. ومواجهة الفيحاء صعبة

أبدى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ثقته في عودة مهاجميه قريبًا إلى إحراز الأهداف، مكررًا الإشارة إلى البحث عن ظهير أيمن، فيما أعلن عن غياب الجناح سالم الدوسري عن المواجهة مع الفيحاء، الخميس، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

ولفت إنزاجي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في الرياض عن المباراة، إلى تقديم المهاجمين المساعدة للفريق. وصرَّح: «سعيد بأداء الهلال، مهاجمونا يساعدوننا في كل مراحل اللقاءات، وسيعودون إلى التسجيل»، فيما عدّ الفيحاء فريقًا منظمًا، متوقعًا مواجهةً «ليست سهلة» معه.

وحول صفقات الشتاء، قال: «سعيد بالوافدين الجدد.. نسعى إلى الأفضل، ولدينا إدارة تسعى إلى الأفضل، ما زال لدينا نقص في مركز الظهير الأيمن، ونتطلع إلى حدوث تطور فيه خلال الأيام المقبلة».

وكان الإيطالي قد تحدث، بعد الفوز على فريق نيوم 2ـ1 الأحد، إلى حاجته لظهير أيمن.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، وضمِن لقب «بطل الشتاء» قبل الجولة الجارية، التي تجمعه بالفيحاء على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

واستبق إنزاجي المباراة بالإعلان عن غياب سالم الدوسري، بسبب الإصابة.

وأوضح: «لن يشارك غدًا، وسيشارك الأحد، أمام الرياض»، مجيبًا عن سؤالٍ صحافي عن توقعاته من مراد هوساوي بالقول: «مراد صفقة سعينا إليها، لاعب على مستوى دولي وننتظر منه الكثير، نسعى إلى تطويره، ودوره يعتمد على اللعب باثنين أو ثلاثة في خط الوسط، لكن عمومًا صفقاتنا جيدة للغاية، سواءً مراد أو مندش».

وعبَّر إنزاجي عن سعادته بدعم جماهير الهلال الفريق في كل مكان، داخل وخارج الرياض، وتحدث عن متابعته كأس أمم إفريقيا، التي اختُتِمَت أخيرًا في المغرب، واختلاف حالة المغربي ياسين بونو، حارس مرمى «الأزرق»، عن زميله المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، وقال: «بونو يشعر بمرارة وكوليبالي سعيد باللقب، لكنني على يقين بأن مشاركة بونو معنا ستجعله يتخطى اللحظات الصعبة التي عاشها في البطولة».