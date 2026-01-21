بعد 11 شهرا.. غريب يعود إلى تشكيل النصر

يبدأ عبد الرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، مباراةً في دوري روشن السعودي للمرَّة الأولى منذ نحو 11 شهرًا.

وضمَّهٌ المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلى التشكيل الأساسي الذي يواجه ضمك، مساء الأربعاء في أبها، ضمن الجولة الـ 17.

ويدخل جيسوس إلى المباراة بالحارس البرازيلي بينتو ماتيوس، والظهيرين سلطان الغنام وسعد الناصر، والمدافعين الفرنسي محمد سيماكان والإسباني إينيجو مارتينيز، وثنائي الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أنجيلو جابرييل، وغريب والفرنسي كينجسلي كومان في مركزي الجناحين والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم، ومواطنه جواو فيليش، حلقة الوصل بين الوسط والهجوم.

واعتمد جيسوس على غريب، بعدما أحرز الأخير هدف الفوز 3ـ2 على الشباب، السبت الماضي ضمن الجولة الـ 16، عقِب دخوله بديلًا.

وآخر مباراةٍ في الدوري بدأها السعودي، صاحب الـ 28 عامًا، كانت أمام الوحدة، في 25 فبراير من العام الماضي، قبل 11 شهرًا وعدّة أيام.

ولعِب غريب 9 مبارياتٍ على مستوى المسابقة الموسم الجاري، دخل إليها بديلًا، وأحرز هدفًا واحدًا، لكنه شارك أساسيًا في ثلاثٍ من مباريات دوري أبطال آسيا 2، محرزًا ثلاثة أهداف في أربع مُشارَكات.