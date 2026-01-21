9 فبراير.. انطلاق بطولة «موسم الرياض بريمير بادل»

تستضيف الرياض العاصمة السعودية، منافسات بطولة «موسم الرياض بريمير بادل 1P» التي تنطلق، الإثنين 9 فبراير، وتستمر حتى السبت 14 فبراير، على ملعب ARENA RUSH PADEL ، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة عالمًيا في فئتي الرجال والسيدات، ضمن إحدى المحطات البارزة في روزنامة رياضة البادل الدولية.

وتشهد نسخة العام الجاري التي بدأ بيع تذاكرها اليوم على منصة WEBOOK مشاركة أبطال النسخة الماضية، مع تغييرات لافتة في التشكيلات، حيث تشارك الإسبانيتان باولا خوسيماريا مارتن وأريانا سانشيز فالادا، بطلتَا النسخة السابقة في منافسات السيدات، لكن كل منهما تخوض البطولة هذا العام بشراكة مختلفة ضمن فرق مستقلة، ما يضفي طابعًا تنافسًيا جديدًا على البطولة.

وفي منافسات الرجال، يخوض الثنائي المتّوج في النسخة الماضية، الأرجنتيني أجوستين تابيا والإسباني أرتورو كويلو، منافسات البطولة معًا ضمن فريق واحد، في سعي لتأكيد تفوقهما والحفاظ على حضورهما القوي في البطولة.

وتعكس البطولة العام الجاري تنوعًا دوليًا واسعًا، إذ يشارك أكثر من 44 فريقًا في منافسات الرجال و37 فريقًا في منافسات السيدات من جنسيات مختلفة، ما يعزز الطابع العالمي للبطولة ويؤكد مكانتها كإحدى أبرز بطولات البادل التي تستضيفها المنطقة، ويمنح الجماهير فرصة متابعة مدارس وأساليب لعب متنوعة على مستوى عال من الاحترافية. كما ستكون هناك مشاركة سعودية في التصفيات المؤهلة للمواجهات الرئيسة.

وتأتي بطولة «موسم الرياض بريمير بادل 1P» امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة، ضمن الفعاليات الرياضية النوعية التي يحتضنها موسم الرياض، والتي تسهم في ترسيخ مكانة السعودية بوصفها وجهة عالمية لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، وتقديم تجارب تنافسية مميزة لجماهير الرياضة من داخل البلاد وخارجها.