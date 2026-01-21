عودة بدران تعديل ضمك الوحيد

حافظ فريق ضمك الأول على تشكيله الأساسي، مع تعديل واحد يعيد المدافع الجزائري عبد القادر بدران إلى خيارات المدرب البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا بعدما انتهت انتهاء فترة إيقافه، لمباراتين بسبب بطاقة حمراء في الجولة الـ 14.

ويدخل ضمك إلى مباراة النصر، مساء الأربعاء في أبها ضمن الجولة الـ 17، بالحارس البرازيلي كيوين سيلفا، والمدافعين الثلاثة بدران والمغربي جمال حركاس وعبد الرحمن العبيد، والظهيرين سنوسي هوساوي وضاري العنزي، ورياض شراحيلي والأرجنتيني فالنتين فادا والغيني مورلاي سيلا، لاعبِي الوسط، وثنائي الهجوم عبد الله القحطاني وهزاع الغامدي.

وعلى مقاعد البدلاء، يجلس 9 لاعبين، من بينهم المهاجم الإيفواري ياكو ميتي، العائد من الإصابة. في حين يستمر غياب الجناح البرازيلي ديفيد كايكي، والفرنسي نبيل عليوي، لاعب الوسط الهجومي، عن الفريق بسبب نقص الجاهزية بعد الإصابة.

وطُرِد بدران عندما خسِر فريقه 0ـ4 من الخليج، وأوقِف مباراتين، انتهتا بالتعادل 1ـ1 مع الاتحاد والفيحاء، على الترتيب. وبدأ إيفانجيليستا مباراة الفيحاء بالتشكيل ذاته الذي اختاره لمواجهة النصر، باستثناء إشراك المدافع حسن ربيع أساسيًا لتعويض غياب الجزائري.