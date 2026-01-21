بالتعادل.. الأخدود والرياض يسجلان الانطلاقة الأسوأ

سجّل فريق الأخدود الأول لكرة القدم، وضيفه الرياض أسوأ انطلاقة لهما في دوري روشن بعد مرور 17 جولة من الموسم الجاري، مقارنة بالموسمين السابقين، بعدما اكتفى كل منهما بحصيلة نقطية هي الأقل خلال مشاركاتهما الثلاث الأخيرة.

ففي موسم 2023-2024 جمع كل فريق 16 نقطة، بينما قدّم الرياض انطلاقته الأفضل في موسم 2024-2025 بوصوله إلى 25 نقطة مقابل 15 نقطة للأخدود، أما في الموسم الجاري 2025-2026، فدخل الفريقان الجولة الـ 17 برصيدين متواضعين بلغا 10 نقاط للرياض و9 نقاط للأخدود.

وعلى أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، تقدّم الرياض أولًا في الشوط الأول بهدف البرتغالي توزي بعد تمريرة من الإيفواري إسماعيل سورو عند الدقيقة «26»، لينتهي النصف الأول بتفوق الضيوف بهدف دون رد.

وفي مطلع الشوط الثاني تعرّض النرويجي توكماك نجوين مهاجم الأخدود للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية «47»، ورغم النقص العددي عاد أصحاب الأرض إلى المباراة بقوة، حيث سجّل سعيد الربيعي هدف التعادل «62» بعد تمريرة من صالح آل عباس، قبل أن يعزز اللاعب ذاته النتيجة بالهدف الثاني «86» إثر صناعة من الألماني جوخان جول.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف السوداني سلطان هارون هدف التعادل للرياض عند الدقيقة 90+5 بعد تمريرة من السنغالي مامادو سيلا، ليخرج الفريقان بنقطة واحدة لكل منهما.

ورفع الرياض رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ 16، جمعها من انتصارين وأربعة تعادلات، بينما بقي الأخدود في المركز قبل الأخير بـ9 نقاط حصدها من انتصارين وثلاثة تعادلات.