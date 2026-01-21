محافظ الأحساء يكرم أعضاء «الصرام»

كرّم الأمير ⁧‫سعود بن طلال‬⁩ بن بدر محافظ ⁧‫الأحساء‬⁩ بمقر المحافظة، الأربعاء، أعضاء فريق مسرحية «الصرام»، بمناسبة فوزهم بعدد من الجوائز في مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثالثة، الذي نظمته هيئة المسرح والفنون الأدائية التابعة لوزارة الثقافة.

‏ونوه سعود بن طلال بما يحظى به قطاع الثقافة والفنون من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تحقيق منجزات نوعية للمسرح السعودي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وهنأ محافظ الأحساء الفائزين وفريق العمل على ما حققوه من تميز، مشيدًا بجهودهم في تمثيل الأحساء بصورة مشرفة، مشيرًا إلى ما تزخر به المحافظة من مواهب إبداعية في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

‏ من جانبه، أعرب يوسف الخميس مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، عن شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على ما تجده الجمعية ومنسوبوها من دعمٍ كبير أسهم في تحقيق العديد من الجوائز.

وحققت مسرحية «الصرام» خمس جوائز رئيسة، تمثلت في جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل ممثل دور أول، وجائزة أفضل أزياء، إضافة إلى جائزة أفضل مؤثرات صوتية.