كارينيو: ضربونا بالكرات الثابتة

أكد الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، أن فريقه قدّم شوطًا أول تكتيكيًا بشكل أكبر خلال مواجهة الأخدود، وتمكن من تسجيل الهدف الأول، قبل أن تظهر بعض الصعوبات البدنية على عدد من اللاعبين في الحصة الثانية، الأمر الذي اضطر الجهاز الفني لإجراء تغييرات لم تكن مخططًا لها.

وأوضح كارينيو أن الأخدود سجل هدفين من كرات ثابتة، مشيرًا إلى أن فريقه قدّم مجهودًا كبيرًا بعد ذلك، وأظهر ردة فعل قوية تمكن من خلالها من إدراك التعادل.

وعلّق الأوروجوياني على سؤال «الرياضية» حول أنها أسوأ انطلاقة في تاريخ النادي بالدوري بعد مرور ثمان مباريات دون أي انتصار، قائلًا: «بدايتي مع الرياض لم تكن جيدة، ولا زلت أنتظر تحقيق الفوز الأول».

وأضاف: «مباراتنا المقبلة أمام الهلال يجب أن نخوضها بكل قوة، خاصةً أننا سنواجه المتصدر».