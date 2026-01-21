شاس مشرفا في أكاديمية المملكة

عيَّنت أكاديمية نادي المملكة لكرة القدم سامي شاس، لاعب فريق الاتحاد الأول سابقًا، مشرفًا عامًا ضمن هيكلها الفني.

وسيشرف شاس على البرامج التدريبية، ومتابعة المدربين، وتطوير آليات العمل داخل الأكاديمية، التي يقع مقرها في مدينة جدة ويمتلكها المدرب محمد جابر القرشي.

وتستهدف الأكاديمية، المشاركة بفريق مواليد 2013 في الدوري السعودي للبراعم، بناء منظومة تدريبية معتمدة على الخبرات العملية والتخطيط طويل المدى، لتهيئة اللاعبين للانتقال إلى الأندية وتمثيل المنتخبات.

وإضافةً إلى عمله مشرفًا عامًا، يستمر شاس مدربًا لفريق 2013 في الأكاديمية.

وتركز الأكاديمية على صقل اللاعبين بدنيًا وفنيًا وذهنيًا، بالاعتماد على أساليب التدريب الحديثة المتماشية مع متطلبات الكرة العالمية.