النصر.. 6 جولات دون «كليت شيت»

عجز فريق النصر الأول لكرة القدم للمباراة السادسة على التوالي عن حماية مرماه من أهداف المنافسين، مستقبلًا 13 هدفًا منذ 30 ديسمبر الماضي.

وفاز النصر 2ـ1 على ضمك، مساء الأربعاء في أبها ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي. وبعد تقدمه بهدفين لعبد الرحمن غريب والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلقت شباك حارسه البرازيلي بينتو ماتيوس هدفًا من المغربي جمال حركاس، مدافع أصحاب الأرض.

ولعِب «الأصفر» ست مبارياتٍ بعد المرة الأخيرة التي حافظ فيها على نظافة شباكه، وكانت أمام الأخدود في 27 ديسمبر ضمن الجولة الـ 11. بعدها، استقبل مرماه هدفين من الاتفاق، في 30 من الشهر ذاته، وثلاثة أهدافٍ من الأهلي، ومثلها من الهلال، وهدفين من القادسية، ومثلهما من الشباب، وأخيرًا هدفًا من ضمك.

واعتمد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على الحارس نواف العقيدي أمام الاتفاق والأهلي والقادسية وفي جزءٍ من مباراة الهلال، التي طُرِد العقيدي فيها ودخل مبارك البوعينين بديلًا له مستقبلًا هدفين من الثلاثة، فيما شغلَ البرازيلي بينتو ماتيوس المركزَ أمام الشباب وضمك.

وتلقت المرمى النصراوي خمسة أهدافٍ فقط خلال مبارياته العشر الأولى ضمن نسخة «روشن» الجارية.