الاتفاق ونيوم.. «السلبية» تسيطر على المواجهة الأولى

خيّم التعادل السلبي على أولى مواجهات فريقي الاتفاق الأول لكرة القدم وضيفه نيوم في دوري روشن للمحترفين، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب «إيجو» في الدمام، الأربعاء، لحساب الجولة الـ17 من الدوري.

واكتفى كل فريق بنقطة وحيدة ليرفع الاتفاق رصيده إلى 26 نقطة وبقى في المركز السابع، بينما قفز نيوم إلى المركز التاسع ببلوغه النقطة الـ 21 بفارق الأهداف عن الفتح الذي يملك الرصيد النقطي ذاته.

وفي حالة نادرة تقاسم الفريقان السيطرة والاستحواذ على الكرة بنسبة 50 في المئة لكل فريق طبقًا لموقع سوفا سكرة المتخصص في إحصاءات مباريات كرة القدم.

وأهدر لاعبو الفريقين كل الفرص التي أتيحت لهم أمام المرمى خاصة فريق نيوم.

وفي الشوط الثاني احتسب أحمد الرميخاني حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نيوم قبل أن يتراجع عن قراره ويحتسب مخالفة على الإسكتلندي جاك هنري، لعرقلة الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم نيوم بعدما استعان بتقنية «VAR» عند الدقيقة 78، لتبقى المباراة بلا أهداف حتى صافرة النهاية.