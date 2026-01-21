جالتييه: أوقفنا مشوار الخسائر

يرى الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، أن نتيجة التعادل السلبي التي خرج بها أمام مضيفه الاتفاق، الأربعاء، أوقفت سلسلة من 3 هزائم تعرض لها فريقه في الجولات الماضية تواليًا، واصفًا ذلك بالأمر الجيد.

وكان نيوم خسر من الفتح 0-1 ومن الشباب 2-3 ومن الهلال 1-2 تواليًا، ويعود آخر انتصار للفريق إلى الجولة الـ13 على الحزم 2-1 يناير الماضي.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «بعد 3 خسائر أعتقد أنه من الجيد الخروج بنقطة، فريق الاتفاق كبير ويمتلك مدربًا مميزًا، وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز على الرغم من عدم وجود فرص كثيرة للتهديف».

وحول أحقية فريقه لركلة جزاء لم تحتسب خلال المباراة، قال جالتييه: «سأكتفي بالابتسامة فقط».

واختتم المدرب الفرنسي حديثه بأنه على تواصل مع إدارة النادي من أجل تدعيم نيوم خلال فترة الانتقالات الشتوية، واستدرك: «لكن من الصعب إيجاد لاعبين مميزين في الفترة الشتوية».