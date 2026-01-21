الهلال.. بونو يبدأ رحلة العلاج

بدأ المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، برنامجه العلاجي في عيادة «مينا» بعد الإصابة التي لحقت به في عضلة الفخذ بعد المشاركة مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2026، ويخضع اللاعب لمتابعة طبية دقيقة على أن ينتقل لاحقًا إلى البرنامج اللياقي قبل عودته المنتظرة للتدريبات الجماعية، وفقًا لما أعلن النادي الأزرق عبر حسابه الرسمي في إكس.

وفي السياق ذاته، واصل سالم الدوسري برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل صالة الإعداد البدني، إلى جانب أداء جزء من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، في إطار خطة الجهاز الطبي لاستعادة جاهزيته الكاملة.

كما غاب المدافع التركي يوسف أكتشيتشيك عن تدريب الفريق، إذ اكتفى بجلسات علاجية نتيجة آلام في العضلة الخلفية، على أن تتضح مدة غيابه بحسب استجابته للبرنامج العلاجي.