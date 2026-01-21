إيفانجيليستا: احترمنا النصر أكثر من اللازم

تحدث البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، عن افتقاد لاعبيه إلى الدهاء والحسم.

وقال بعد الخسارة 1ـ2 من النصر، الأربعاء في أبها ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي: «خضنا مباراةً انتهت بشعورٍ من الحسرة، لم نلعب بالطريقة التي خططنا لها، وربما احترمنا الخصم أكثر مما ينبغي».

وأضاف خلال مؤتمرٍ صحافي داخل مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية: «أظهر الفريق جديةً وجودةً عاليةً في بعض فترات اللقاء، وقدم مستوى جيدًا في مجرياتٍ عدة». وأشار لافتقاد لاعبيه إلى «الشراسة» و«الدهاء والحسم في اللمسة الأخيرة» خلال الشوط الأول، على الرغم من صناعتهم فرصًا عديدة أمام مرمى النصر، مُكمِلًا: «لكننا ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، وأجبرنا المنافس على التراجع».

وعلى الرغم من فقدان النقاط الثلاث، صرَّح إيفانجيليستا: «أنا فخور للغاية بفريقي وبالعمل الذي نقدمه لبناء فريق تنافسي قوي».