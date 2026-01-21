الاتحاد ينتظر رد التعاون

ينتظر نادي الاتحاد رد إدارة نادي التعاون بشأن العرض المقدم من قبل الاتحاديين لشراء عقد وليد الأحمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك وفقًا لما كشفته مصادر خاصة لـ «الرياضية». وأوضحت المصادر ذاتها، أن حسم إدارة التعاون لموقفها من العرض الاتحادي سيكون الخميس.

وبيّنت المصادر أن العرض المقدم من نادي الاتحاد يتضمن قيمة مالية تُسدد لصالح نادي التعاون، إلى جانب عرض مالي للاعب كراتب سنوي، مع وجود عدة خيارات أخرى مطروحة على طاولة المفاوضات.

وكانت مصادر «الرياضية» كشفت في 9 يناير الجاري عن أن الإدارة الرياضية بنادي الاتحاد تتجه إلى التعاقد مع مدافع محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورفض القادسية عرض الاتحاد المقدم لاستعارة جهاد ذكري، بينما اشترط النصراويون على إدارة الاتحاد التخلي عن موسى ديابي مقابل رحيل عبد الإله العمري.