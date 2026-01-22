«عكسي» يحبط أتلتيكو.. وفرانكفورت يودع الأبطال

اقتنص فريق غلطة سراي التركي الأول لكرة القدم تعادلًا بشق الأنفس 1-​1 أمام ضيفه أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، عندما سجل ماركوس يورينتي بالخطأ في مرماه.

ويحتل أتلتيكو مدريد ‌المركز الثامن ‌في مرحلة الدوري ‌برصيد ⁠13 نقطة، ​مما ‌يضعه قريبًا من احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة لدور الستة عشر.

أما غلطة سراي، الذي يحتل حاليًا المركز 16 بعشر نقاط، فظل قريبًا من المنافسة على التأهل للملحق ⁠المؤهل لدور الستة عشر.

ويستضيف أتلتيكو فريق ‌بودوجليمت النرويجي في ‍مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري، بينما يزور غلطة سراي ‍ملعب مانشستر سيتي.

وبدأ الفريق الإسباني المباراة بشكل رائع وتقدم بعد أربع دقائق من البداية عندما أنطلق ألكسندر سورلوث ​من منتصف الملعب ومرر الكرة إلى ماتيو روجيري في الجهة اليسرى.

واندفع ⁠اللاعب الإيطالي للأمام وأرسل تمريرة عرضية متقنة نحو القائم البعيد ارتقى لها سيميوني عاليًا وحولها بضربة رأس قوية في الشباك من مدى قريب.

وضغط غلطة سراي بقوة وأدرك التعادل في الدقيقة 21 عندما اخترق الألماني ليروي ساني دفاع الضيوف ومرر الكرة لزميله المجري رولان شالاي الذي أرسل ‌تمريرة عرضية منخفضة حولها يورينتي بالخطأ إلى داخل مرماه.

وفي مباراة ثانية، سجل بهلول مصطفى زاده لاعب قرة باج هدفًا متأخرًا ليمنح فريقه الفوز 3-2 على ​ضيفه أينتراخت فرانكفورت ليحافظ على آماله في بلوغ ملحق التأهل لدور الستة عشر بينما ودع الفريق الألماني المسابقة.

ويحتل قرة باج المركز 17 بعشر نقاط بينما يحتل فرانكفورت، الذي أقال مدربه دينو توبمولر مطلع الأسبوع ‌الحالي، المركز 33 ‌بأربع نقاط فقط.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة الرابعة بعد أن تصدى حارس فرانكفورت كاوا سانتوس لتسديدة لياندرو باراد من مدى قريب لكن كاميلو دوران تابع ⁠الكرة المرتدة ليضعها في الشباك.

وتعادل فرانكفورت بعدها بست دقائق ‌عندما استخلص جان أوزون الكرة ‍من بيدرو بيكايو.

وكان الشوط الثاني ​أكثر حذرًا إلى أن حصل فرانكفورت على ركلة جزاء نفذها البديل الجزائري فارس ⁠شايبي قبل 12 دقيقة من النهاية.

واحتاج قرة باغ إلى دقيقتين فقط لإدراك التعادل عندما أرسل إلفين جفارجولييف تمريرة عرضية داخل منطقة الست ياردات ليمنح دوران أسهل فرصة لهز الشباك.

ومن الركلة الأخيرة في المباراة أطلق مصطفى ازاده تسديدة قوية من مسافة قريبة ليحرز هدف الفوز.