رونالدو يزيح حمد الله ويعتلي صدارة النصر التاريخية

انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد فريق النصر الأول لكرة القدم، بصدارة قائمة هدافي «الأصفر» الأجانب على مدى تاريخه.

وأحرز رونالدو هدفًا في الفوز 2ـ1 على ضمك، مساء الأربعاء في أبها، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

بذلك، ارتفع عدد أهدافه النصراوية إلى 116، في مختلف المسابقات، وهو أكبر رقم لأي لاعب أجنبي ارتدى شعار «الأصفر».

وقبل المباراة، التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، كانت القمّة مشتركة بين «الدون» والمغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق بين صيف 2018 ونهاية 2021.

وأحرز حمد الله، مهاجم الشباب حاليًا والاتحاد سابقًا، 115 هدفًا لصالح النصر.

وتجاوزهُ رونالدو بهدفه أمام ضمك، الذي عزّز صدارة النجم العالمي ترتيب هدافي الموسم الجاري من الدوري، مع وصوله إلى 16 هدفًا.

وأحرز رونالدو 90 هدفًا على مستوى الدوري، و14 في دوري أبطال آسيا للنخبة، و6 في كأس الملك سلمان للأندية العربية، و3 ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، ومثلها في كأس السوبر السعودي.

والفارق كبير بين رونالدو وحمد الله والأقرب إليهما من هدافي النصر الأجانب، وهو البرازيلي أندرسون تاليسكا بـ 77 هدفًا.

ومنذ بدء حقبة دوري المحترفين، عام 2008، لم يسجّل أي لاعبٍ أهدافًا للفريق أكثر من «الدون» سوى المهاجم محمد السهلاوي، الذي ارتدى قميص «الأصفر» في 2009 وأحرز به 123 هدفًا قبل مغادرته النادي العاصمي في 2019.