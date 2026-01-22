بايرن يكسب جيلواز.. واليوفي يحقق الانتصار الثالث

فاز فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم على ضيفه سانت جيلواز البلجيكي 2-0 ضمن منافسات الجولة السابعة قبل الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الإنجليزي الدولي هاري كين هدفي بايرن ميونيخ في الدقيقتين 52 و55، ليقود فريقه لانتصار جديد.

ووصل بايرن ميونيخ للنقطة 18 في المركز الثاني، حيث استعاد وصافة الترتيب متفوقًا على ريال مدريد الإسباني الذي فاز الثلاثاء على موناكو الفرنسي 6-1 ووصل للنقطة 15.

ويلعب بايرن الجولة القادمة الأربعاء مع آيندهوفن الهولندي على ملعب الأخير.

وفي مباراة ثانية ضمن يوفنتوس لنفسه على الأقل مكانًا ​في ملحق دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على بنفيكا 2-0، وهو فوزه الثالث على التوالي بفضل هدفين في الشوط الثاني سجلهما كيفرين تورام وويستون ماكيني.

ورفع هذا ‌الفوز رصيد ‌يوفنتوس إلى 12 ‌نقطة ⁠في ​المركز ‌الخامس عشر في الترتيب ، بينما يحتل بنفيكا المركز 29 برصيد ست نقاط. وتتأهل الفرق الثمانية الأوائل إلى دور الستة عشر، بينما تخوض الفرق 16 التالية الملحق.

ويخوض يوفنتوس مباراته خارج أرضه أمام موناكو في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري الأربعاء المقبل، بينما يحتاج بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو إلى الفوز ليحظى بأي ‌فرصة للبقاء في المنافسة عندما يستضيف ريال مدريد.