«لا جازيتا ديلو سبورت»: روما يطلب كاراسكو

تواصلت إدارة روما الإيطالي مع نظيرتها في الشباب، لكسب خدمات البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي العاصمي، خلال نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقًا لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، الخميس.

وقدَّمت إدارة روما عرضًا شفهيًّا للشباب لاستعارته حتى نهاية الموسم، بعدما جست نبض اللاعب الذي يرغب في العودة إلى الدوريات الأوروبية.

وتأتي رغبة كاراسكو بمغادرة الشباب للعب في إحدى البطولات الأوروبية لزيادة فرصة استدعائه من قبل الفرنسي رودي جارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي، إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبحسب الصحيفة، يعجب الإيطاليان فيدريكو ماسارا، المدير الرياضي في روما، وجيان بييرو جاسبريني، مدرب الفريق، بملف كاراسكو، إلا أنَّ عملية التوقيع معه ستكون مكلفة للنادي الإيطالي.

وانتقل كاراسكو إلى الشباب قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، سبتمبر 2024، ولعب مع الشباب 66 مباراة، أسهم خلالها في تسجيل 23 هدفًا، وصنع 16.