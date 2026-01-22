إنزاجي يضم هوساوي.. وينتظر التقرير

ضم الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مراد هوساوي إلى قائمة مواجهة الفيحاء، الخميس، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن هوساوي المنتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من الخليج سيرتدي الرقم 18.

وبيّن المصدر نفسه، أنه يتوقع أن يصل السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا، الأحد الماضي، إلى الرياض الخميس، على أن يسلم الجهاز الطبي التقرير الخاص بإصابته التي تعرض لها في نصف نهائي البطولة القارية أمام مصر، تمهيدًا لوضع برنامج تأهيلي له.

ويحتل الهلال صدارة دوري «روشن» برصيد 41 نقطة، قبل مواجهة الليلة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في اثنتين، ودون أي خسارة.