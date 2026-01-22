الاتحاد السعودي يطلب هيوستن قبل المونديال

وَضَع الاتحاد السعودي لكرة القدم مدينة هيوستن الأمريكية على رأس 5 ترشيحات أرسلها إلى نظيره الدولي، لاحتضان معسكر المنتخب الأول، قبيل انطلاق كأس العالم 2026، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وحسب الآلية المتّبعة، يتيح «فيفا» لاتحاد كل منتخب مشارك في كأس العالم ترشيح خمس مدن لاستضافة معسكره الأخير قبيل انطلاق البطولة التي تنظمها أمريكا الشمالية خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وبعد فحص جميع الترشيحات يخصَّص «فيفا» لكل منتخب موقعًا واحدًا من بين المدن الخمس التي رشّحها اتحاد بلاده.

وإذا تطابق الخيار الأول لأكثر من اتحاد، تُمنح الأولوية للمنتخب الأعلى في أحدث تصنيف لـ «فيفا».

وتتوقَّع المصادر نفسها إعلان الاتحاد الدولي في فبراير المقبل، مقرات معسكرات المنتخبات الـ 48 التي ستخوض غمار المحفل العالمي.

وحال تسمية مدينة هيوستن موقعًا لمعسكر الأخضر، ستتخذ البعثة من فندق «أومني» مقرًا لسكنها، حسب المصادر، بسبب قربه من مركز تدريب هيوستن، أحد أماكن التدريب المعتمدة من «فيفا» للبطولة.

وفي هيوستن، أكبر مدن ولاية تكساس، سيخوض المنتخب السعودي مباراته الأخيرة ضمن ثامن مجموعات المونديال أمام الرأس الأخضر، على ملعب إن آر جي «ريلاينت»، 26 يونيو، حسب التقويم المحلي للولايات المتحدة.

أما مباراته الأولى التي سيواجه فيها أوروجواي 15 يونيو، فيستضيفها ملعب هارد روك في مدينة ميامي جاردنز بولاية فلوريدا.

وسيلعب المباراة الثانية مع المنتخب الإسباني 21 يونيو على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتالانتا، عاصمة ولاية جورجيا.