الاتحاد.. عودة عوار وفابينيو أمام القادسية

عاد البرازيلي فابينيو تفاريس والجزائري حسام عوار، لاعبا وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى التشكيل الأساسي لـ «النمور»، الذين يواجهون القادسية، مساء الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وانتهى إيقاف فابينيو بسبب بطاقة حمراء، أمام ضمك في الجولة الـ 15، واكتملت جاهزية عوار، بعد إصابته الأخيرة، فدخل إلى خيارات المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

ويبدأ الاتحاد مباراة القادسية بمحمد العبسي، حارس المرمى، والظهيرين مهند الشنقيطي والألباني ماريو ميتاي والمدافعَين حسن كادش والبرتغالي دانيلو بيريرا، وثلاثي الوسط فابينيو والفرنسي نجولو كانتي والمالي محمدو دومبيا، وأمامهم عوار تحت المهاجمَين الفرنسيين كريم بنزيما وموسى ديابي.

ويعوّض العبسي غياب الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، الحاصل على بطاقة حمراء أمام الاتفاق، في الجولة الـ 16، فيما تُبعِد إصابةٌ في عضلة الساق الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين.