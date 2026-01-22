الجمعة والسبت.. كأس الاتحاد يكشف أطراف مربع الذهب

تتحدد هوية المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات في مباريات إياب الدور ربع النهائي، التي تلعب الجمعة والسبت.

ويُفتتح الدور، الجمعة، بمواجهة تجمع فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات مع نظيره نيوم، على ملعب نادي الأصفر في الرياض، إذ يطمح العاصمي إلى تأكيد تفوقه وخطف بطاقة التأهل بعد فوزه في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

وفي جدة، يستضيف الأهلي نظيره الهلال على ملعبه، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة 2ـ1، في لقاء يُتوقع أن يشهد تنافسًا قويًّا على بطاقة العبور.

وتتواصل منافسات الدور، السبت، بمواجهتين، إذ يستضيف العلا فريق شعلة الشرقية على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، عقب فوزه الكبير في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة.

ويلتقي القادسية مع الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وذلك بعد أن تفوَّق القادسية في لقاء الذهاب بنتيجة 4ـ1.