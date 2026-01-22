القادسية يبدأ بنانديز وذكري

يواجه فريق القادسية الأول لكرة القدم ضيفه الاتحاد، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، بالثلاثي الهجومي الإيطالي ماتيو ريتيجي والمكسيكي جوليان كينونيس والغاني بونسو باه، فيما يعود الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، إلى التشكيل الأساسي.

ويحافظ الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز على التشكيل الذي بدأ خاض الجولة الماضية، مع تعديلين، تصنعهما عودة نانديز من إيقافٍ لمباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، والبدء بجهاد ذكري، قلب الدفاع، على حساب الظهير ياسر الشهراني، الذي يجلس أمام «النمور» على دكة الاحتياط.

ويبدأ صاحب الأرض بالبلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، والظهيرين محمد أبو الشامات والأوروجوياني جاستون ألفاريز، والمدافعَين ذكري والإسباني ناتشو هيرنانديز، ونانديز في الوسط إلى جانب الألماني جوليان فايجل ومصعب الجوير، مع الاعتماد على ثلاثية الخط الأمامي المفضّلة عند المدرب الجديد.

واكتسح القادسية الحزم 5ـ1 في مباراةٍ ضمن الجولة الـ 16، بدأها الشهراني وعوَّض خلالها علي هزازي، لاعب الوسط، إيقاف نانديز.