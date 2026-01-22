لاجامي أساسي في الهلال.. و3 تغييرات فيحاوية

يخوض علي لاجامي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، باكورة مشاركاته أساسيًّا في دوري روشن السعودي بقميص «الأزرق»، الخميس، أمام الفيحاء، لحساب الجولة الـ 17.

واختار الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، المدافع القادم من النصر في الصيف الماضي، ضمن التشكيل الذي اعتمده للقاء.

وسبق للاجامي لعب 10 مباريات مع الفريق العاصمي في «روشن»، ولم يبدأ أيًا منها بصفة أساسية.

ويعود إلى التشكيل المدافع متعب الحربي، الذي دخل بديلًا في موقعة الانتصار على نيوم 2ـ1، ضمن الجولة الماضية.

ويظهر الحربي ولاجامي في التشكيل على حساب حسّان تمبكتي، قلب الدفاع، وحمد اليامي، الظهير الأيمن، المدرجين ضمن قائمة البدلاء.

وباستثناء تمبكتي واليامي، حافظت الأسماء التي بدأت أمام نيوم على مواقعها في تشكيل الهلال.

ويبدأ إنزاجي المباراة بمحمد الربيعي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار متعب الحربي، وعلي لاجامي، والإسباني بابلو ماري، والفرنسي ثيو هيرنانديز.

وفي الوسط يلعب البرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ومحمد كنو، خلف المثلث الهجومي المكوَّن من البرازيليين مالكوم فيليبي وماركوس ليوناردو، والأوروجوياني داروين نونيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء 9 لاعبين، بينهم أجنبي وحيد، هو الجناح البرازيلي كايو سيزار.

في الجهة المقابلة، أدخل البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفيحاء، 3 تعديلات على تشكيل اللقاء السابق الذي تعادل فيه الفريق مع ضمك 1ـ1.

ويجلس على مقاعد البدلاء المدافع الإنجليزي كريس سمولينج، والجناح صبري دهل، فيما يغيب الجزائري ياسين بنزية، لاعب الوسط، عن القائمة.

ويدخل بدلًا منهم المدافع زياد الصحفي، والجناح ريان المطيري، والقبرصي ستيليانوس فرونتيس، لاعب الوسط.

ويبدأ الفريق المباراة بالبنمي أورلاندو موسكيرا، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار، محمد البقعاوي، وزياد الصحفي، والفنزويلي ميكيل فيلانويفا، وأحمد بامسعود.

وفي الوسط يلعب الغيني ألفا سيميدو مع منصور البيشي، وستيليانوس فرونتيس، خلف المثلث الهجومي المكوَّن من ريان المطيري، والزامبي فاشون ساكالا، والإسباني جاسون ريميسيرو.