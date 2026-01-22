التعاون والحزم يسجلان التعادل السادس

حسم التعادل الإيجابي 2ـ2 مواجهة فريق التعاون الأول لكرة القدم وضيفه الحزم التي جرت، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، ليُسجِّل الفريقان سادس تعادلٍ بينهما في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين حيث التقيا سابقًا في 11 مباراةً، فاز التعاون في خمسٍ منها.

وبدأ التعاون المباراة بصورةٍ مثاليةٍ، ونجح في ترجمة أفضليته عند الدقيقة 23 عندما سجل الكولومبي روجر مارتينيز الهدف الأول بعد صناعةٍ من الإكوادوري كريستوفر زامبرانو، مع استمرار خطورته على مرمى الحزم.

وفي الشوط الثاني، عاد الحزم إلى المباراة سريعًا، وسجل البرتغالي فابيو مارتينيز هدف التعادل «49» بعد تمريرةٍ من سعود الراشد، قبل أن ينجح يوسف المزيريب في إضافة الهدف الثاني للفريق «55» بصناعةٍ من فابيو مارتينيز.

واستعاد التعاون توازنه قبل نهاية اللقاء عندما تمكَّن الكولومبي روجر مارتينيز من تسجيل هدفه الثاني، وهدف التعادل «85»، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 35 نقطةً في المركز الرابع، محققًا 11 انتصارًا وتعادلين، فيما أصبح رصيد الحزم 17 نقطةً في المركز الـ 11 من أربعة انتصاراتٍ، وخمسة تعادلاتٍ.