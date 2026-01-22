قادري: قلة الخبرة سبب تعادلنا

أكد التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام مضيفه التعاون في المواجهة التي تعادل الفريقان 2-2 ضمن مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن الحزم كان الطرف الأفضل خلال فترات طويلة من اللقاء.

وأوضح قادري عقب نهاية المباراة: «ظهرنا بشكل جيد ضد منافس قوي على ملعبه وبين جماهيره. عرفنا كيف نتعامل مع غالب مجريات المباراة، وفي الشوط الأول قدمنا مستوى جيدًا وسيطرنا على فتراته لكن لم نوفق في التسجيل».

وأضاف التونسي: «قلة الخبرة خذلتنا وجعلتنا نخسر النقاط من كرة ثابتة، رغم أننا كنا نستحق الفوز بما قدمه اللاعبون من أداء وانضباط داخل الملعب».

وأبدى قادري رضاه عن الروح العالية للفريق رغم الغيابات:«أنا فرحان كثيرًا من المستوى والانضباط، ونعمل كمجموعة واحدة مع الجهازين الطبي والفني».

وتحدث المدرب عن وضع اللاعبين المصابين، مشيرًا إلى أن سعيود عانى من إرهاق وسيعود بشكل إيجابي بعد حصوله على الراحة اللازمة، فيما أنهى عمر السومة برنامجه العلاجي والتأهيلي وسيبدأ التدريبات الجماعية غدًا.