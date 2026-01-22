بنزيما يعوض الاتحاد عن الركلات الضائعة

حسَّن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من أرقامه في تنفيذ ركلات الجزاء بشعار «النمور»، مُساوِيًا، أمام القادسية الخميس في الدمام، بين المُسجَّلة والمُهدَرة، لكن فريقه خسِر من صاحب الأرض 1ـ2.

وأحرز بنزيما هدفًا من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ 29 من المباراة، المنتمية إلى الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي. بذلك، ارتفع عدد ركلات الجزاء التي نفذها بنجاحٍ مع الفريق إلى خمسٍ، بالتساوي مع التي أهدرها.

ونفذ النجم الفرنسي بنجاحٍ أمام الخليج وأبها، الموسم قبل الماضي، والخلود، الموسم الجاري، والشرطة العراقي، في كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023. وأخفق في التنفيذ أمام الأهلي المصري، في كأس العالم للأندية 2023، والوحدة، الموسم قبل الماضي، والفيحاء، خلال المواسم الثلاثة قبل الماضي والماضي والجاري.

ويمثّل بنزيما، اللاعب الأفضل في العالم سابقًا، الاتحاد منذ صيف 2023، وقاده إلى حصد ثنائية الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.