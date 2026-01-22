آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
بعد التأخر بالنتيجة.. الهلال يعاقب 5 خصوم
2026.01.22 | 11:58 pm
الأكثر قراءة
1
رونالدو يزيح حمد الله ويعتلي صدارة النصر التاريخية
2
تذاكر ضمك والنصر.. النادي: بعناها بالكامل.. وإدارة الملعب: الإنترنت سبب المشكلة
3
اتحاد القدم يبحث تغيير مواعيد كأس الملك
4
الأهلي يستهدف النجدي.. ويحدد البديل
5
فيليش.. ميلان الغياب الأطول
6
وزارة الرياضة تشترط موافقتها بدلا من الإشعار
7
شاموسكا: قبل النصر.. ظروفنا أفضل
8
رونالدو.. الأسرع.. الأكثر وصدارة عالمية
Previous
Next
اخترنا لكم
الهلال يرفض إعارة البليهي
بعد 22 عاما.. موناكو يهدّد الريال بنكسة 2004
نصيحة أنقذت السنغال.. وتياو يعتذر
ماني ينقذ نهائي إفريقيا من سابقة تاريخية
جيسوس يريح النصراويين بعد الثلاثية
×
الكرة السعودية
2026-01-22 23:37:53
إيمانويل: أخطاء الحكّام تلاحقنا.. والحظ خذلنا
الكرة السعودية
2026-01-22 22:48:07
رباعية جديدة.. الهلال يضرب الفيحاء بثاني أكبر انتصار
الكرة السعودية
2026-01-22 22:00:22
بعد عام كامل.. موسكيرا يجدد «عكسي» الحراس
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-09 22:56:22
دي بياجو: هاجمنا وسيطرنا.. ولا أبحث عن الأعذار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-22 23:37:53
إيمانويل: أخطاء الحكّام تلاحقنا.. والحظ خذلنا
الكرة السعودية
2026-01-22 23:26:53
كونسيساو: خسارتنا نتيجة غير عادلة
الكرة السعودية
2026-01-22 23:04:39
بعد 7 أعوام.. القادسية يسقط الاتحاد
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-22 23:47:44
رودجرز: أضعنا نتيجة أكبر.. ولن أغير أسلوبي
الكرة السعودية
2026-01-22 23:26:53
كونسيساو: خسارتنا نتيجة غير عادلة
الكرة السعودية
2026-01-22 23:04:39
بعد 7 أعوام.. القادسية يسقط الاتحاد
Previous
Next
×
منوعات
2026-01-22 16:41:01
شباك التذاكر يخلو من الأفلام السعودية.. والنقاد: السينما لا تنجح بـ "النية الحسنة"
الكرة السعودية
2026-01-22 15:50:38
فيليش.. ميلان الغياب الأطول
الكرة السعودية
2026-01-22 15:27:10
رونالدو.. الأسرع.. الأكثر وصدارة عالمية
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-22 16:34:39
الأهلي يستهدف النجدي.. ويحدد البديل
الكرة السعودية
2026-01-21 16:43:06
الأهلي.. عودة سابعة
الكرة السعودية
2026-01-21 15:20:05
بعد 100 دقيقة.. الأهلي يودع الخيبري
Previous
Next
×
منوعات
2026-01-20 16:53:57
الطفلة ترف.. «هوبال» قدمها.. ولاعب الخفة دعمها
منوعات
2026-01-19 22:21:14
بعد 1392 يوما.. الماجد يظهر بـ «وعاد راشد»
فيديو
2026-01-18 20:00:10
آل الشيخ يكرّم الخليفي بجائزة «صُنّاع الترفيه الماسية»
Previous
Next
×
ESports
2026-01-22 14:06:20
«مجرم قيمز».. رجل التحديات ونجم «جوي أووردز»
ESports
2026-01-20 22:49:17
كأس العالم.. 75 مليون دولار.. 2000 لاعب.. 24 لعبة
ESports
2025-12-26 14:00:18
الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث