«فورمولا 1».. مرسيدس يكشف عن سيارة 2026

قاد جورج راسل، وكيمي أنتونيلي، سائقا فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، سيارة الفريق الجديدة لموسم 2026 للمرة الأولى ​على حلبة «سيلفرستون» للتصوير، قبل بدء الاختبارات الرسمية في إسبانيا الأسبوع المقبل.

وأوضح مرسيدس، الذي سبق أن نشر صورًا للتصميم الخارجي للسيارة، أن السيارة دابليو.17، أكملت 67 لفة، وما يقرب من 200 كيلومتر من دون أيّ مشاكل.

وأعلن مرسيدس في وقت سابق صفقة رعاية جديدة مع مايكروسوفت، مع عدم الكشف عن أيّ تفاصيل مالية بشأن الاتفاق، لكن شبكة «سكاي نيوز» أشارت إلى أن قيمة الرعاية تتجاوز الـ 60 مليون ‌دولار سنويًا.

وتظهر علامة مايكروسوفت التجارية على جوانب صندوق الهواء والجناح الأمامي للسيارة ذات اللونين الفضي والأسود

وقال آندرو شوفلين، مهندس السباقات في الفريق، على جانب الحلبة: «كان يومنا الأول من ‌تشغيل سيارة ‌دابليو. 17 في سيلفرستون منطقيًا، كما هو ‌الحال ⁠مع ​أيّ تجربة قيادة، ينصب التركيز على ضمان تشغيل كل شيء بأمان وموثوقية، تمكنا من إكمال المسافة المحددة، إذ حظي كل من جورج وكيمي بتجربة قيادة سيارة 2026 على الحلبة للمرة الأولى».

واحتل مرسيدس المركز الثاني خلف البطل مكلارين الموسم الماضي، وحقق السائق البريطاني جورج راسل، فوزين وصعد الإيطالي الواعد كيمي أنتونيلي على منصة التتويج ثلاث ⁠مرات، وأصبح أصغر سائق عمرًا يسجل أسرع لفة.

وفاز الفريق بثمانية ألقاب للصانعين تواليًا، بين عاميّ 2014 و2021 قبل أن ‍يهيمن رد بول ومكلارين على ‍البطولة.

ويبدأ الفريق اختباراته في برشلونة الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأنه وجد ثغرة في لوائح المحرك الجديدة قد تضعه في المقدمة أمام منافسه فيراري.

وتوفر مرسيدس وحدات الطاقة لكل من مكلارين ووليامز وألبين المملوك لرينو، إضافة إلى الفريق التابع للمصنع.

ويُنظم الفريق حفلًا ​لإطلاق سيارته عبر الإنترنت في الثاني من فبراير المقبل، وسيجري اختبارين آخرين في البحرين قبل انطلاق الموسم في أستراليا في ⁠الثامن من مارس 2026.