الهلال.. إنزاجي يسجل العشرية الثالثة

مدّد فريق الهلال الأول لكرة القدم، حضوره اللافت في دوري روشن السعودي، بعدما أكمل 16 مباراة دون خسارة الموسم الجاري، إثر فوزه على الفيحاء 4ـ1، الخميس، على ملعب «المملكة أرينا» ضمن الجولة الـ17.

وسجّل الهلال في تاريخه ثلاث مرات فقط سلسلة انتصارات تجاوزت حاجز الـ10 مباريات متتالية في دوري المحترفين، كان أولها في موسم 2012ـ2013 تحت قيادة الفرنسي أنتوني كوامبوريه، بدأت أمام النصر، واختُتمت أمام الاتحاد.

وأعاد البرتغالي جورجي جيسوس، الإنجاز ذاته في موسم 2023ـ2024، عندما بدأ سلسلة انتصاراته من مواجهة الشباب في الجولة الثامنة، ليبلغ الانتصار العاشر أمام الوحدة في الجولة الـ17.

وفي الموسم الجاري، كتب الإيطالي سيموني إنزاجي اسمه ضمن مدربي الهلال الذين تجاوزوا حاجز الـ 10 انتصارات متتالية، بعدما بدأ سلسلته من الجولة الرابعة أمام الأخدود، قبل أن تمتد حتى مواجهة الفيحاء في الجولة الـ17.

كما سجّل الهلال ظهوره بلا خسارة في أول 17 جولة من الدوري للمرة الثانية في تاريخه، الأولى بقيادة جيسوس موسم 2023ـ2024، حيث بدأ مشواره أمام أبها في الجولة الأولى، وأنهاه دون خسارة حتى مواجهة الوحدة في الجولة 17، قبل أن يكمل الموسم بلا أي هزيمة ويتوج باللقب.

وكرر الأزرق السيناريو ذاته في موسم 2025ـ2026 بقيادة إنزاجي، بعدما افتتح مشواره بانتصار على الرياض، ووصل إلى الجولة الـ17 دون خسارة عقب فوزه على الفيحاء.