ماذا تعرف عن طواف العلا.. ومن هم أبطاله؟

شهد العام 2020 انطلاق النسخة الأولى من «طواف السعودية»، قبل أن يتم تغيير المسمى إلى «طواف العلا» في النسخ اللاحقة.

وتوج الألماني فيل باوهاوس بلقب النسخة الأولى، تبعه البلجيكي مكسيم فان جيلز في نسخة 2022، ثم البرتغالي روبن جيريرو في عام 2023، بينما نال البريطاني سايمون ييتس لقب عام 2024.

وكان البريطاني توماس بيدكوك هو آخر المتوجين بلقب نسخة 2025 الماضية، التي شهدت تنافسًا كبيرًا بين فرق دولية مرموقة مثل فريق «أونو إكس موبيليتي» النرويجي وفريق «بحرين فيكتوريس».

وتنطلق النسخة السادسة من الطواف الأسبوع المقبل، وتحديدًا في الفترة من 27 وحتى 31 يناير 2026، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتكتسب هذه النسخة أهمية فنية بعد ترقية السباق من قبل الاتحاد الدولي للدراجات إلى الفئة الثانية «UCI ProSeries – 2.Pro»، ما يضعه ضمن قائمة أهم السباقات الاحترافية عالميًا.

ويشارك في المنافسات المرتقبة المنتخب السعودي إلى جانب 17 فريقًا عالميًا، تضم محترفين من فئة «وورلد تور» وفرقًا قارية تسعى لجمع النقاط وتحقيق الصدارة في الترتيب العام والقمصان الملونة التي تميز المتصدرين والعدائين ومتسلقي الجبال.

وتتكون نسخة 2026 من خمس مراحل متنوعة التضاريس، تبدأ المرحلة الأولى الثلاثاء المقبل من مضمار سباق الهجن ولمسافة 158 كم، وتنتقل المرحلة الثانية في اليوم التالي إلى محطة قطار المنشية بمسافة 152 كم.

بينما تنطلق المرحلة الثالثة الخميس المقبل من «وينتر بارك» لتنتهي في جبل بئر جيدة بطول 142.1 كم، وتعد المرحلة الرابعة هي الأطول بمسافة 184 كم حيث تمر عبر صخور شلال سجليات، وتختتم المنافسات السبت المقبل بمرحلة حاسمة تبدأ من بلدة العلا القديمة وصولًا إلى مطل حرة عويرض لمسافة 163.9 كم، ويتوقع الخبراء أن تلعب الرياح الجانبية في المسارات المفتوحة ومنحدرات الحرة التي تصل نسبة ميلانها إلى 17% دورًا محوريًا في تحديد هوية البطل النهائي لهذا العام.