الدرعية يستعيد وصافة دوري يلو

استعاد فريق الدرعية الأول لكرة القدم وصافة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعدما حقق فوزه الـ 12 هذا الموسم، إثر تغلّبه على ضيفه الطائي 2ـ0، ضمن مباريات الجولة الـ18 التي جرت الجمعة.

ورفع الدرعية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف المتصدر أبها، مواصلًا سلسلة انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي، مع حفاظه على نظافة شباكه في هذه المباريات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0ـ0 وسط أفضلية للدرعية في الاستحواذ وصناعة اللعب، وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي جايتان لابورد هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة متقنة من الإسباني أوسكار رودريجيز «68»، وأضاف المالي موسى ماريجا الهدف الثاني بعد صناعة من عبد العزيز الفرج «90+12».

في المقابل، بقي الطائي في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات، وستة تعادلات، وسبع هزائم.

ويحل الدرعية ضيفًا على العدالة، الأربعاء 28 يناير، بينما يلتقي الطائي بفريق العروبة في اليوم ذاته، ضمن منافسات الجولة المقبلة.