الخليج يستعيد فورتونيس وكوربيلس ويخسر عبد الرؤوف

تأكَّدت مشاركة اليوناني كوستاس فورتونيس، لاعب وسط فريق الخليج الأول لكرة القدم، أمام الشباب، السبت في الدمام ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، فيما يجلس مواطنه ديميتريوس كوربيليس، لاعب الوسط، على مقاعد الاحتياط.

ووفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، اكتملت جاهزية فورتونيس بدنيًّا وفنيًّا بعدما حال نقص الجاهزية دون خوضه مباراة الأهلي، الثلاثاء في الجولة الـ 17.

وأشارت المصادر إلى إظهار الفحوصات الطبية تعرُّض كوربيليس إلى كدمةٍ في عظمة الساق بسبب تدخُّلٍ من الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي، خلال اللقاء الأخير. وتسبَّبت الإصابة في آلامٍ وانتفاخٍ، ما حال دون بقاء اللاعب في الميدان، لكنَّ الجهاز الطبي أكَّد للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس إمكانية ضمِّه إلى قائمة مباراة الشباب، مع وضعه على مقاعد الاحتياط، وإشراكه بديلًا حسبَ الحاجة الفنية.

في المقابل، تلقَّت خطط دونيس قبل مواجهة «الليوث» ضربةً بخسارةٍ علي عبد الرؤوف، المهاجم الشاب، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأظهرت فحوصاتٌ طبيةٌ إصابة اللاعب، صاحب الـ 21 عامًا، بقطعٍ في وتر عضلة الفخذ الخلفية، لَحِق به خلال الإحماءات قبل مواجهة الأهلي.

ويحتاج عبد الرؤوف، حسبما أفادت المصادر، إلى تدخُّلٍ جراحي، يعقبه برنامجٌ تأهيلي، يمتدُّ إلى نهاية الموسم.

وخسِر الفريق الشرقاوي 1ـ4 من الأهلي، ويمتلك 24 نقطةً، تضعه في المركز الثامن على جدول الترتيب، فيما يحلُّ ضيفه الشباب، بـ 12 نقطةً، في المركز الـ 14.