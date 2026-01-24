بخماسية يعبرن إلى المربع الذهبي.. ريمونتادا هلالية تقهر سيدات الأهلي

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات «ريمونتادا» مثيرةً أمام الأهلي حيث أمطر شباكه بخمسة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ في مواجهة الإياب، ليعوِّض خسارته ذهابًا 1ـ2، ويحسم التفوُّق في مجموع المباراتين لصالحه «6ـ3».

ودخل الهلال مواجهة الإياب، التي احتضنها ملعب النادي الأهلي في جدة، بشعار «الفوز ولا غيره».

وتقدَّم الأهلي أولًا عبر الكونغولية نعومي كاباكابا عند الدقيقة 9 قبل أن يبدأ الكرنفال الهلالي بهدف التعادل الذي حمل توقيع البرتغالية جيسيكا سيلفا «18».

وفي الشوط الثاني، واصلت لاعبات «الأزرق» ضغطهن الهجومي الذي أسفر عن تسجيل أربعة أهدافٍ متتاليةٍ، افتتحتها المغربية غزلان بالثاني عند الدقيقة 61، ثم أضافت فاطمة منصور الثالث «69»، وسجلت النيجيرية أسيسات أوشوالا الرابع، بينما أحرزت الفرنسية خيرة حمراوي الهدف الخامس «87».

وتتواصل منافسات الدور ربع النهائي بمواجهتين، السبت، إذ يستضيف العلا فريق شعلة الشرقية على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة بعد فوزه العريض عليه ذهابًا 7ـ0، حيث اقترب خطوةً إضافيةً من العبور إلى المربع الذهبي.

وفي المباراة الأخرى، يلتقي القادسية فريق الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مواجهةٍ مرتقبةٍ عقب تفوُّق القادسية ذهابًا 4ـ1.