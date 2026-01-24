الفرج والبريك وعابدي يغيّرون نيوم

يظهر سلمان الفرج، لاعب وسط فريق نيوم الأول لكرة القدم، أساسيًّا للمرة الثانية فقط في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، بعدما قرَّر مدرّبه الفرنسي كريستوف جالتييه إشراكه ضمن التشكيل الذي يواجه الأهلي، السبت، لحساب الجولة الـ 18.

ويتضمَّن التشكيل أيضًا محمد البريك، الظهير الأيمن، الذي لم يبدأ سوى مباراتين سابقتين فقط في «روشن».

ويستعيد فارس عابدي، الظهير الأيسر، مكانه في التشكيل بعد غيابه أمام الاتفاق ضمن الجولة الماضية لتراكم البطاقات الصفراء.

ويدخل اللاعبون الثلاثة التشكيل الأساسي بدلًا من إسلام هوساوي، الظهير الأيسر، وعلاء حجي، لاعب الوسط، والجناح الجزائري سعيد بن رحمة.

وشارك هوساوي وحجي وبن رحمة أساسيين أمام الاتفاق، فيما يجلسون على مقاعد البدلاء في مواجهة نيوم.

وحافظت ثمانية أسماء بدأت أمام الاتفاق على أماكنها في تشكيل المدرب جالتييه.

ويخوض نيوم المباراة بالبرتغالي لويس مكسيميانو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار خليفة الدوسري، والمصري أحمد حجازي، والفرنسي ناثان زيزي، وفارس عابدي.

وفي الوسط يلعب الإيفواري أمادو كوني، ومحمد البريك، والفرنسي سايمون بوابريه، وسلمان الفرج، فيما يتكوَّن الهجوم من الأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز، والفرنسي الآخر ألكسندر لاكازيت.

وتعثر نيوم في الجولات الأربع الماضية بثلاث هزائم متتالية، تلاها تعادلٌ سلبي مع الاتفاق، ويحتل المركز التاسع بـ 21 نقطةً.