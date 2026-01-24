المرة الثانية.. الاتفاق يعود وينتصر

حوّل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تأخره إلى انتصار للمرة الثانية تواليًا خلال الموسم الجاري من دوري روشن السعودي بعدما نجح في الانتصار على مضيفه الخلود بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

وتعد هذه المرة الثانية للاتفاق التي يستطيع فيها تحويل تأخره في المواجهة إلى انتصار بعد لقاء ضمك في الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقدم الخلود مبكرًا عن طريق الأرجنتيني راميرو إنريكي عند الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني، أدخل سعد الشهري مدرب الاتفاق خالد الغنام لاعب الوسط بديلًا والذي نجح في قيادة فريقه للانتصار بتسجيله ثنائية عند الدقائق «50،83».

وبانتصاره رفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 29 في المركز السادس، فيما بقي الخلود في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

ويحل الاتفاق ضيفًا على الأهلي الأربعاء المقبل ضمن لقاءات الجولة 19 من المسابقة فيما يستقبل الخلود نظيره النصر الجمعة لحساب الجولة ذاتها.