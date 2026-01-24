كأس الاتحاد.. سيدات العلا ثالث المتأهلين إلى نصف النهائي

تأهل فريق العلا الأول لكرة قدم السيدات إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي، بعد فوزه على شعلة الشرقية بهدفين دون مقابل، في مباراة إياب الدور ربع النهائي، التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، السبت.

وسجلت البوسنية سلمى كابيتانوفيتش الهدف الأول عند الدقيقة الـ29، قبل أن تضيف الكاميرونية بيلا روز الهدف الثاني في الدقيقة الـ36.

وكان فريق العلا قد حسم مواجهة الذهاب بنتيجة كبيرة قوامها سبعة أهداف دون رد، ليحجز بطاقة التأهل ويصبح ثالث الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، بعد النصر والهلال.

وينتظر الدور نصف النهائي اكتمال عقد المتأهلين بتحديد الفائز من مواجهة القادسية والاتحاد، التي تُلعب على مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.