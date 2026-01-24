قانون الرياضة ـ اللجنة الأولمبية 5ـ20

قانون الرياضة الجديد أوضح أنَّ اللجنة هي هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولا تسعى بشكل أساس لتحقيق الربح، وهي الكيان المعترف به في المملكة ودوليًّا كلجنة أولمبية وبارالمبية وطنية، وهي المسؤولة عن الحركة الرياضية الأولمبية والبارالمبية، وتعمل وفق ما يقضي به نظامها الأساس الذي يُقر ويعدل من خلال الجمعية العامة.

وتعمل اللجنة على دعم ورعاية الرياضة، والحركة الأولمبية والبارالمبية، وتتولى ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في نظامها الأساس، وتقوم اللجنة بالمهمات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وإرساء مبادئها، ومنها تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي والبارالمبي، بالتنسيق مع الاتحادات المعنية، ووضع خطط تطوير الرياضة والحركة الأولمبية والبارالمبية، والتعاون مع وزارة الرياضة في تنفيذ استراتيجياتها. وتمثيل المملكة وترشيح ممثليها في اللجان الأولمبية والبارالمبية الإقليمية، والقارية والدولية ونحوها، وأمام اللجان الأولمبية والبارالمبية النظيرة وفي المؤتمرات والمشاركات الخارجية ذات العلاقة باختصاص اللجنة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الرياضة الذي يشمل تمثيل المملكة وقيادة وفودها الرياضية في المناسبات الأولمبية والبارالمبية الدولية، وتنظيم مشاركة المنتخبات الوطنية، والرياضيين السعوديين في الألعاب، والدورات الأولمبية والبارالمبية الإقليمية، والقارية، والدولية، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتنظيم المنافسات الرياضية الأولمبية والبارالمبية، وإقامتها وتشغيلها وتسويقها، وتملّك الحقوق المتصلة بها واستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات والدورات الرياضية الأولمبية أو البارالمبية، الإقليمية أو القارية أو الدولية في المملكة، بعد أخذ موافقة وزارة الرياضة.

وللجنة القيام بما يلزم لتنفيذ مهماتها، ومن ذلك إصدار اللوائح الإدارية، والمالية المنظمة لأعمالها إصدار اللوائح والضوابط والقواعد التنظيمية والإدارية والمالية لكل ما يتعلق بالمنافسات الرياضية الأولمبية والبارالمبية وتحديد المقابل المالي للعضوية فيها، وللخدمات التي تقدمها تأسيس الشركات والمساهمة أو المشاركة فيها وفقًا لأحكام نظام الشركات وبعد أخذ موافقة وزارة الرياضة.

الاستقلال المالي والإداري للجنة الأولمبية والبارالمبية وعدم استهداف تحقيق الأرباح والتركيز على مستهدفات الرياضة هو تغير جذري عميق تجاه العمل الرياضي، الذي تسعى إليه اللجنة في دعم الرياضة من خلال 100 اتحاد رياضي يغطي أكثر من 400 لعبة جماعية وفردية.