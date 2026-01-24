كأس الاتحاد.. «سيدات القادسية» آخر المتأهلين

حجز فريق القادسية الأول لكرة القدم للسيدات آخر بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي بعد تعادله مع ضيفه الاتحاد 1ـ1 في إياب الدور ربع النهائي على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، السبت.

وافتتح القادسية التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الرابعة عبر المهاجمة البرازيلية أدريانا سيلفا، وأدرك الاتحاد التعادل عن طريق الجزائرية لينا بوساحة «75».

وكان القادسية حسم مواجهة الذهاب في جدة لمصلحته 4ـ1، ليضرب موعدًا في الدور نصف النهائي مع الهلال، فيما يلتقي النصر فريق العلا في المواجهة الأخرى.

ويُعدُّ هذا التأهل الثالث على التوالي للقادسية إلى الدور نصف النهائي بعد بلوغه الدور ذاته في النسختين الماضيتين من البطولة.