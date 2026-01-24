الثلاثاء.. انطلاق مهرجان البشت الحساوي

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي، الثلاثاء، في محافظة الأحساء، وتنظِّمه هيئة التراث في قصر إبراهيم الأثري.

ويحتفي الحدث، الذي يستمر حتى 7 فبراير المقبل، بإرثٍ حرفي عريقٍ، يُمثِّل أحد أبرز رموز الهوية الثقافية في المنطقة.

ويقدِّم المهرجان تجربةً تفاعليةً واسعةً للزوار، تشمل ورشَ عملٍ متخصِّصةً في الحياكة اليدوية، والتطريز بالزري، وصناعة البشوت، إضافةً إلى تعريف المشاركين بالمراحل الدقيقة للحِرفة، وتمكين الحِرفيين المحليين عبر مساحات عرضٍ مخصَّصةٍ، تتيح لهم تسويق منتجاتهم، وتعزيز مهاراتهم الإنتاجية.

وتُبرِزُ النسخة الجديدة للمهرجان القيمة التاريخية للبشت الحساوي بوصفه حِرفةً متجذِّرةً في الذاكرة المحلية، فيما يمنح موقع الفعالية في قصر إبراهيم، المُدرَج ضمن قائمة التراث العالمي لـ «يونسكو»، بُعدًا إضافيًّا، يعكس التكامل بين التراث المادي وغير المادي في الأحساء المسجَّلة كذلك ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن مساعي دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الهوية الوطنية، وإحياء التراث المحلي، وإبراز الحرف التقليدية بوصفها أحد مكوِّنات التنمية الثقافية والاقتصادية.