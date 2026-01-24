ريشة: قرارات السماعيل صحيحة.. ونيوم لا يستحق جزائية

أيَّد المصري محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ «الرياضية»، 4 قرارات مؤثرة للحكم محمد السماعيل، خلال مباراة فريق نيوم الأول لكرة القدم وضيفه الأهلي، السبت، ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة 30 من اللقاء طالب لاعبو نيوم الحكم باحتساب ركلة جزاء بحجة اصطدام تسديدة زميلهم المصري أحمد حجازي، قلب الدفاع، بيد ريان حامد، مدافع الأهلي.

وتواصل السماعيل مع غرفة VAR عبر سمّاعة الأذن، ثم أمر باستمرار اللعب، بعد التحقق من عدم وجود لمسة يد على حامد.

وشرح ريشة سبب صحة قرار الحكم بالقول: «تسديدة حجازي اصطدمت برأس حامد، وزاوية التصوير الخلفية خادعة لأنها توحي بحدوث الاصطدام في اليد».

وفي الدقيقة 53 عاد الحكم إلى شاشة VAR واحتسب ركلة جزاء لعلي مجرشي، مدافع الأهلي، بداعي عرقلته من جانب الفرنسي ناثان زيزي، مدافع نيوم.

وعن هذا القرار قال ريشة: «زيزي رفع قدمه بإهمال وعرقل مجرشي لحظة محاولته المرور بالكرة، وتدخُّل VAR كان موفقًا باستدعاء الحكم لمراجعة المخالفة واحتساب ركلة جزاء صحيحة».

وبعد 8 دقائق من تلك الركلة، عاد الحكم إلى الشاشة مجددًا وألغى جزائية أهلاوية أخرى، بعد تأكده من عرقلة خليفة الدوسري، ظهير أيمن نيوم، للبرازيلي ويندرسون جالينو، جناح الأهلي، خارج منطقة الـ 18.

واقترن قرار السماعيل بإشهار بطاقة حمراء مباشرة للدوسري وطرده خارج الملعب.

وبيّن المحلل التحكيمي صحة القرارين قائلًا: «السماعيل احتسب الركلة لوجود عرقلة بالفعل، وعندما عاد إلى الشاشة تبيّن له حدوثها خارج منطقة الجزاء، فألغى قراره الأول، ومنح الأهلي ركلة حرة».

وأضاف: «اتخذ الحكم قرارًا إضافيًا بطرد خليفة الدوسري، والقرار صحيح لاكتمال جميع اعتبارات الفرصة المحققة في هجمة جالينو، والعرقلة هنا توجب البطاقة الحمراء».

وانتهت المباراة، التي جرت على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، بفوز الأهلي 3ـ0.