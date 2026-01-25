المرة الأولى منذ 2023.. انتصاران أهلاويان بفارق 3 أهداف

حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم انتصارين متتاليين بفارق ثلاثة أهدافٍ أو أكثر ضمن بطولة دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ عام 2023.

وفاز الفريق الجدَّاوي بثلاثيةٍ نظيفةٍ على نيوم، السبت، ضمن الجولة الـ 18، بعد أربعة أيامٍ من إسقاط الخليج 4ـ1 في الجولة السابقة.

وكرَّر الأهلي ما حققه للمرة الأخيرة في الدوري الموسم قبل الماضي عندما هزم الفيحاء والحزم برباعيةٍ نظيفةٍ، 14 و22 ديسمبر 2023، لحساب الجولتين الـ 17 والـ 18.

وانتظر الفريق 25 شهرًا حتى تمكَّن مجدَّدًا من تسجيل انتصارين متتاليين بفارق ثلاثة أهدافٍ أو أكثر في بطولة الدوري.

ولم يهدر الأهلي أي نقطةٍ بعد الجولة الـ 11، مدوِّنًا سلسلةً من سبعة انتصاراتٍ متتالية.

ويحتل «أخضر جدة» المركز الثاني في جدول الدوري، متقدمًا بثلاث نقاطٍ على النصر الثالث الذي لم يخض بعد مباراته ضمن الجولة.